В Одесі люди у військовій формі намагалися заштовхати чоловіка у "швидку"

В Одесі у житловому масиві "Райдужний" люди у військовій формі намагалися заштовхати чоловіка в карету швидкої допомоги, проте його супутниці вдалося відбити напад, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Думська", Сили оборони Півдня, Одеський обласний ТЦК та СП у Telegram.

Повідомляється, що перешкодити викраденню намагалася жінка, яка навіть примудрилася залізти у "швидку". Після цього люди у формі відпустили обох.

Також вказується, що на задніх дверях швидкої видно наклейку організації UUF - United Ukraine Fellowship. Вона займається закупівлею реанімобілів, спорядженням усім необхідним і відправкою в госпіталі, розташовані в містах уздовж лінії фронту.

В самій організації стверджують, що не передавали жодного автомобіля центрам комплектації — винятково бойовим підрозділам та медичним установам. Зараз в UUF намагаються зрозуміти, яка з їхніх машин потрапила в об'єктив.

Військові повідомили, що за даними фактом розпочали перевірку.

"За фактом порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконного застосування сили військовою службою правопорядку проводиться перевірка.

Командувачем призначено службове розслідування, за результатами якого всім деталям інциденту буде надано правову оцінку, винні - притягнуті до відповідальності".

Що було раніше:

У листопаді Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень військовими та правоохоронцями, які посеред вулиці схопили чоловіка, одягли на нього кайданки та увезли у військкомат в Одесі 14 листопада.