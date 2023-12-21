МВС оголосило у розшук експрокурора, якого розкритикували за гучне весілля під час війни

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук 31-річного експрокурора Ростислава Ільницького, який у жовтні неподалік Львова відгуляв весілля із колишньою працівницею ДБР, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається на порталі МВС, Ільницький зник 1 грудня.

Суд надав дозвіл на його затримання для приводу. Ільницького обвинувачують за ч. 1, ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального Кодексу — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Видання Lviv.Media з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон. Журналісти зазначили, що телефонували до Ільницького, аби дізнатися про які документи йдеться, проте його телефон був вимкнений.

Нагадаємо, у жовтні Lviv.Media писало, що впродовж двох днів у п'ятизірковому комплексі Emily Resort поблизу Львова відбувалося святкування весілля експрокурора Ростислава Ільницького та експрацівниці ДБР Роксолани Москви.

За даними журналістів, на весіллі були прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати. У перший день на весіллі виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця". Ведучим був шоумен Григорій Решетнік.

Саме весілля коштувало молодятам "не малих грошей": лише двометровий торт, за даними видання, вартував близько 100 тисяч гривень. Журналісти стверджують, що до них зателефонував батько нареченого Василь Ільницький і просив не публікувати матеріал про весілля, мовляв, він багато допомагає армії.

Розкішне весілля стало предметом обговорень у соцмережах на кілька тижнів. Зокрема користувачі обговорювали, чи доречні такі гуляння під час повномасштабної війни.