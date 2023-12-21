Зеленський: Є сигнали, що російська "оборонка" уповільнюється
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні закликав до максимальної уваги регіони у передріздвяний час та повідомив, зол за даними розвідки є сигнали того, що "оборонка" росіян уповільнюється, повідомляє Українська правда.
Про це говорить вечірнє відеозвернення Зеленського.
"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської "оборонки" – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати".
Також президент підкреслив, що у передріздвяний час необхідна максимальна зосередженість щодо захисту країни у кожному регіоні, де вирішується доля України.
За його словами, цей час –для зосередженості і роботи, "щоб мати змогу розслабитися потім".
"Максимальна увага – захисту. Максимальні зусилля – заради держави. Максимальна енергія – заради того, щоб Україна могла досягати й досягала своїх цілей. Я дякую всім, хто живе саме так. Хто бʼється й працює заради України", - зазначив Зеленський.