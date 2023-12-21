Зеленський: Є сигнали, що російська "оборонка" уповільнюється

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні закликав до максимальної уваги регіони у передріздвяний час та повідомив, зол за даними розвідки є сигнали того, що "оборонка" росіян уповільнюється, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення Зеленського.

"Сьогодні ж була окрема доповідь ГУР. Плани ворога, робота російської "оборонки" – є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати".

Також президент підкреслив, що у передріздвяний час необхідна максимальна зосередженість щодо захисту країни у кожному регіоні, де вирішується доля України.

За його словами, цей час –для зосередженості і роботи, "щоб мати змогу розслабитися потім".