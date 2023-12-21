Число загиблих через стрілянину в Празі збільшилося: серед них немає українців

У Празі сьогодні, 21 грудня, через стрілянину в університеті відомо вже про 15 загиблих. Українців серед них немає, повідомляє РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Novinky.cz, Twitter-аккаунт президента України Володимира Зеленського та коментар спікера МЗС України Олега Ніколенка.

Кількість поранених та російський приклад

Начальник поліції Чехії Мартін Вондрашек заявив, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи в університеті Праги. При цьому спільників він не мав.

Він вчинив самогубство в момент, коли по ньому вели вогонь поліцейські, уточнив Вондрашек.

Наразі поліція перевіряє повідомлення стрільця у соцмережах, які можуть свідчити про те, що він брав приклад з російської восьмикласниці. Вона на початку грудня розстріляла у школі Брянська двох людей, ще п'ятеро - отримали поранення. Після стрілянини школярка наклала на себе руки.

Засідання уряду

При цьому, за інформацією Novinky.cz, уряд Чехії збереться на екстрене засідання сьогодні, 21 грудня. Воно пройде о 21:00.

Відсутність українців серед жертв та постраждалих

"За інформацією чеської поліції, станом на даний момент українців немає серед постраждалих внаслідок стрілянини у Празі" , - розповів спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський уже відреагував на інцидент.

"Я глибоко шокований новинами про трагічні події в Празі, внаслідок яких загинули та постраждали мирні люди. Висловлюю щирі співчуття сім'ям загиблих та бажаю швидкого одужання пораненим" , - написав глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, невідомий розпочав стрілянину в університеті Праги. Згідно з останніми даними, було відомо про 11 загиблих та понад 20 поранених внаслідок інциденту.

Пізніше чеські ЗМІ написали про те, що стрільцем міг виявитися 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давид Козак.