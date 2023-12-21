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В окупованій Макіївці спалахнула велика пожежа, Ясинувата залишилася без газу

В окупованій Макіївці спалахнула велика пожежа, Ясинувата залишилася без газу
Фото: Telegram

В окупованій Макіївці (Донецька область) спалахнула велика пожежа. У поруч розташованій Ясинуватій зник газ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення гауляйтера Макіївки Владислава Ключарова, гауляйтера Ясинуватої Дмитра Шевченка і місцеві Telegram-канали.

"У Кіровському районі на садовому товаристві зафіксовано факельне горіння газопровідної труби", - заявив Ключаров.
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Фото: Пожежа (t.me/itsdonetsk)

За його словами, деталі події з'ясовують.

Частина міст залишилися без газу

Шевченко ж заявив, що нібито внаслідок обстрілу Макіївки пошкоджено систему газопостачання міст "ДНР", зокрема і Ясинуватої.

"Місто без газу. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків обстрілу", - написав гауляйтер Ясинуватої.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що частину Макіївки відключено від подачі газу на час усунення наслідків обстрілу.

Аналогічні випадки

У жовтні повідомлялося, що в районі окупованого Іловайська в Донецькій області спалахнула велика пожежа на газопроводі.

Місцеві жителі писали, що від спеки у них "ледь не лопнуло скло в машині".

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