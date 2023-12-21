Через погіршення погоди на трасі Київ-Чоп обмежили рух вантажівок
Рух вантажних автомобілів заборонено на 620-750 км автодороги М-06 Київ-Чоп з 21:30 четверга, 21 грудня. Це пов'язано з погіршенням погоди, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.
"У зв'язку з сильними опадами снігу та поганою видимістю 21 грудня з 21:30 тимчасово обмежено рух вантажних автомобілів", - сказано в повідомленні.
Рух авто заборонено:
- на 620-750 км автодороги М-06 Київ - Чоп;
- на 80-195 км автодороги Н-13 Львів - Самбір - Ужгород.
Водіїв вантажівок попросили скористатися місцями для відстою. А на згаданих ділянках працює снігоприбиральна техніка.
Якщо опинилися в біді - телефонуйте на 102.
Рекордно тепла погода в Європі
Зауважимо, що на зміну холодним фронтам в Україну в середині грудня прийшов теплий циклон. Внаслідок цього після довготривалих морозів, що розпочались ще наприкінці листопада, українців майже щодня чекала тепла, подекуди сонячна погода з невеликими опадами.
Як зауважують кліматичні експерти ООН, останні вісім років є найтеплішими в історії спостережень за кліматом.
Водночас за останні 30 років температура в Європі зростала вдвічі швидше порівняно з глобальним показником.