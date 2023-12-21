Топ-генерали США та Китаю уперше за півтора роки провели переговори

Очільники армій США й Китаю – генерали Чарльз Браун і Лю Чженлі – провели у форматі відеоконференції, що стало першими за півтора роки переговорами між двома наддержавами на такому рівні, повідомляє Європейська правда.

Про це сповістила пресслужба Пентагону.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США і генерал Народно-визвольної армії Китаю "обговорили низку питань глобальної і регіональної безпеки", йдеться в повідомленні. Браун окремо наголосив на важливості збереження відкритих ліній зв'язку між військовими США й КНР.

"Генерал Браун підтвердив важливість участі Народно-визвольної армії Китаю в предметному діалозі, щоб зменшити ймовірність непорозумінь", – додали в Міноборони США.

Останні переговори між американськими й китайськими військовими на такому рівні відбулися в липні 2022 року.

США неодноразово висловлювали занепокоєння через відсутність військового діалогу з Китам, який відмовляв у ньому або ігнорував відповідні запити США.

Це відбувалось на тлі все більшої кількості інцидентів за участі китайських військових – від перехоплень американських літаків до морських провокацій у Південно-Східній Азії.

Про відновлення двостороннього діалогу між військовими, як відомо, домовились президенти США й Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін під час візиту останнього до Сан-Франциско в листопаді.