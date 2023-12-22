ISW: Війська РФ просунулися на північно-західному фланзі Авдіївки
Російські війська підтвердили наступ під Авдіївкою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Красногорівки на північно-західному фланзі Авдіївки.
Також росіяни здійснили незначне підтверджене просування на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують, що російські війська досягли незначного успіху на схід від Ямполівки.
Російські окупанти також підтвердили наступ під Бахмутом. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що російські війська просувалися вздовж ділянки залізничної колії на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).
Окрім цього, російські війська підтвердили наступ на південний захід від Донецька, а позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують, що російські війська просувалися на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).
Повідомляється, що російські сили просунулися в західній частині Запорізької області 20 грудня і брали участь у позиційних бойових зіткненнях з українськими силами 21 грудня.
Українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області станом на 21 грудня, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося.
Ключові висновки ISW за 21 грудня
- Неспроможність російських операцій в Україні досягти максималістських цілей президента Росії Владіміра Путіна поки що не є стабільною, і лише подальша підтримка України з боку Заходу може гарантувати, що максималістські цілі Путіна залишаться недосяжними.
- За оцінками ISW, припинення західної допомоги, ймовірно, призведе до остаточного краху здатності України стримувати російських військових, і що нинішня позиційна війна в Україні не є стабільним тупиком, оскільки нинішній нестабільний баланс може бути легко порушений в будь-який бік рішеннями, прийнятими на Заході.
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що, за оцінками Білого дому, російські війська зможуть легше проводити наступальні операції, коли зимові погодні умови стануть більш сприятливими для ведення механізованої маневреної війни (ймовірно, в січні-лютому 2024 року) - оцінка, яка узгоджується зі спостереженнями та оцінками ISW щодо темпів бойових дій в Україні взимку.
- У ніч з 20 на 21 грудня російські війська здійснили серію ударів з безпілотників по Україні.
- За повідомленнями, Японія готується переглянути свою політику експорту оборонного обладнання, щоб поповнити американські запаси ракет "Патріот" і склади артилерійських боєприпасів у Великобританії.
- Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії виступило проти проведення військових навчань в Японії за участю японських військових, можливо, з метою стримування або у відповідь на рішення японського уряду змінити правила експорту оборонного обладнання.
- Міністерство закордонних справ (МЗС) Узбекистану викликало посла Росії в Узбекистані Олега Мальгінова після того, як російський ультранаціоналіст і колишній депутат Державної думи Росії Захар Прилєпін запропонував Росії анексувати частину Узбекистану, що, ймовірно, свідчить про занепокоєння пострадянських країн щодо посилення російських імперських планів на тлі війни в Україні.
- Розслідування африканського франкомовного видання Jeune Afrique висвітлює постійні зусилля Кремля, спрямовані на збереження і розширення російського впливу в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) і Сахелі, а також на поглинання операцій Wagner Group на континенті.
- Президент Росії Володимир Путін продовжує формалізувати шляхи депортації українських дітей до Росії під виглядом гуманітарної допомоги.
- Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує афішувати свою причетність до депортації українських дітей до Росії на тлі смерті 12-річної української дівчинки в російському потязі.
- Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про введення низки санкцій проти нафтотрейдерів з непрозорою структурою власності та російського судновласника, які допомагають Росії обійти обмеження G7 на ціни на російську нафту та нафтопродукти.
- Російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Бахмута та Авдіївки і продовжили позиційні бойові зіткнення вздовж усієї лінії фронту.
- Російський уряд продовжує зусилля з оцифрування та організації призову на військову службу за допомогою єдиного цифрового реєстру в рамках спроб підвищити ефективність видачі військових повісток і запобігти ухиленню від призову.
- Російська влада використовує Росгвардію для виконання правоохоронних функцій та посилення окупаційного контролю в окупованій Україні.