ISW: Війська РФ просунулися на північно-західному фланзі Авдіївки

Російські війська підтвердили наступ під Авдіївкою. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 грудня, показують, що російські війська просунулися на північний захід від Красногорівки на північно-західному фланзі Авдіївки.

Також росіяни здійснили незначне підтверджене просування на північний захід від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують, що російські війська досягли незначного успіху на схід від Ямполівки.

Російські окупанти також підтвердили наступ під Бахмутом. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 грудня, показують, що російські війська просувалися вздовж ділянки залізничної колії на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Окрім цього, російські війська підтвердили наступ на південний захід від Донецька, а позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 грудня, показують, що російські війська просувалися на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Повідомляється, що російські сили просунулися в західній частині Запорізької області 20 грудня і брали участь у позиційних бойових зіткненнях з українськими силами 21 грудня.

Українські війська зберігають присутність на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області станом на 21 грудня, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не відбулося.

Ключові висновки ISW за 21 грудня