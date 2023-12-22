Ізраїльська армія зруйнувала мережу тунелів ХАМАС у Газі

Армія оборони Ізраїлю оголосила в четвер, що знищила велику мережу тунелів ХАМАС, приховану під Палестинською площею в місті Газа, повідомляє Українська правда.

За словами військових, найвищі посадові особи ХАМАСу переховувалися в цій мережі тунелів, коли терористичне угрупування розпочало наступ на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Підземна мережа з'єднувала будинки, офіси і квартири-укриття вищих посадових осіб ХАМАСу, в тому числі невловимого лідера військового крила терористичного угрупування Мухаммеда Дейфа, і найвищого посадовця ХАМАСу в Секторі Гази Ях'ї Сінвара.

Армія оборони Ізраїлю сканувала тунелі і отримувала з них розвідувальну інформацію протягом останніх днів, йдеться в повідомленні.

Військові заявили, що зруйнували тунелі елітний інженерний підрозділ "Яхалом" і 401-а бронетанкова бригада.

У вівторок представники ЦАХАЛу провели для ЗМІ екскурсію площею і входами в тунелі.