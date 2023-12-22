Курс валют НБУ на 22 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 21 грудня досяг рівня 37.60 за 1 долар.
Курс євро зріс на 22 коп. до 41.28 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 6 коп. до 4.07 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 47.59 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 36 коп. до 43.78 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.51 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.596 400
|EUR
|Євро
|41.284 600
|RUB
|Рубль
|0.407 230
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.587 600
|CHF
|Швейцарський франк
|43.777 800
|PLN
|Польський злотий
|9.511 100