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Курс валют НБУ на 22 грудня

Курс валют НБУ на 22 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 21 грудня досяг рівня 37.60 за 1 долар.

Курс євро зріс на 22 коп. до 41.28 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 6 коп. до 4.07 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 47.59 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 36 коп. до 43.78 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.51 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.596 400 +0.045
EUR Євро 41.284 600 +0.218
RUB Рубль 0.407 230 --0.006
GBP Фунт стерлінгів 47.587 600 +0.134
CHF Швейцарський франк 43.777 800 +0.363
PLN Польський злотий 9.511 100 +0.057

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