Курс валют НБУ на 22 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 22 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 21 грудня досяг рівня 37.60 за 1 долар.

Курс євро зріс на 22 коп. до 41.28 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 6 коп. до 4.07 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 47.59 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 36 коп. до 43.78 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 9.51 за 1 польський злотий.