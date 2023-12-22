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За добу РФ втратила понад 1000 військових і 24 артсистем – Генштаб ЗСУ

За добу РФ втратила понад 1000 військових і 24 артсистем – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1080 своїх військових, 18 бронемашин, 24 артилерійські системи, 23 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 351 350 (+1 080) осіб,
  • танків − 5 837 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 10 843 (+18) од,
  • артилерійських систем − 8 250 (+24) од,
  • РСЗВ − 932 (+0) од,
  • засобів ППО − 611 (+0) од,
  • літаків − 324 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 365 (+23) од,
  • крилатих ракет − 1 613 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 944 (+25) од,
  • спеціальної техніки − 1 217 (+9) од.

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