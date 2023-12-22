За добу РФ втратила понад 1000 військових і 24 артсистем – Генштаб ЗСУ
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1080 своїх військових, 18 бронемашин, 24 артилерійські системи, 23 безпілотники та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 351 350 (+1 080) осіб,
- танків − 5 837 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 10 843 (+18) од,
- артилерійських систем − 8 250 (+24) од,
- РСЗВ − 932 (+0) од,
- засобів ППО − 611 (+0) од,
- літаків − 324 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 365 (+23) од,
- крилатих ракет − 1 613 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 944 (+25) од,
- спеціальної техніки − 1 217 (+9) од.