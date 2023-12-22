На Київщині через атаку "Шахедів" пошкоджені приватні будинки – ОВА

Внаслідок атаки "Шахедами" у ніч на 22 грудня у Київській області пошкоджені приватні будинки. Водночас влучань по критичній інфраструктурі не зафіксовано.

Про це повідомив﻿ голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що повітряна тривога тривала майже 2,5 години. В області активно працювали сили протиповітряної оборони.

Унаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

У ОВА пообіцяли надати допомогу людям, чиє майно пошкоджене.