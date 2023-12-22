У Байдена вважають, що ще рано говорити про передачу Україні активів РФ
США ведуть переговорити з союзниками щодо передачі Україні заморожених російських активів. Але говорити про це ще рано. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Журналісти запитали Кірбі про те, чи працюють США та Євросоюз над використанням активів РФ на користь України.
"Я не буду говорити про цю конкретну пропозицію. Але я скажу, якщо говорити в загальних рисах, що - що ми говорили з багатьма нашими союзниками та партнерами про те, якою має бути роль Росії після конфлікту з точки зору реструктуризації, відновлення всередині України в довгостроковій перспективі. Але ми зараз не в тій точці, коли можемо говорити про конкретні дії та як вони виглядатимуть", - сказав він.
При цьому представник Білого дому наголосив, що Росія зруйнувала велику кількість інфраструктури, вбила десятки тисяч життів в Україні, і тому повинна понести за це відповідальність у довгостроковій перспективі.
Але Кірбі вважає, що "занадто рано говорити" про передачі Україні російських активів, заморожених у США та країнах Європи.