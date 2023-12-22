У Байдена вважають, що ще рано говорити про передачу Україні активів РФ

﻿США ведуть переговорити з союзниками щодо передачі Україні заморожених російських активів. Але говорити про це ще рано.﻿ Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Журналісти запитали Кірбі про те, чи працюють США та Євросоюз над використанням активів РФ на користь України.

"Я не буду говорити про цю конкретну пропозицію. Але я скажу, якщо говорити в загальних рисах, що - що ми говорили з багатьма нашими союзниками та партнерами про те, якою має бути роль Росії після конфлікту з точки зору реструктуризації, відновлення всередині України в довгостроковій перспективі. Але ми зараз не в тій точці, коли можемо говорити про конкретні дії та як вони виглядатимуть" , - сказав він.

При цьому представник Білого дому наголосив, що Росія зруйнувала велику кількість інфраструктури, вбила десятки тисяч життів в Україні, і тому повинна понести за це відповідальність у довгостроковій перспективі.

Але Кірбі вважає, що "занадто рано говорити" про передачі Україні російських активів, заморожених у США та країнах Європи.