Зеленський підписав закон про спрощення ввезення гуманітарної допомоги

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 9111 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Це зазначено на картці законопроєкту на сайті Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що 21 грудня законопроєкт № 9111 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги" повернутий з підписом президента, йде розсилання акта.

Як повідомлялося, 8 грудня Верховна Рада ухвалила закон, яким змінюються умови ввезення в Україну гуманітарної допомоги.

Ключовим нововведенням документа є законодавчо закріплене спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Так, на рівні закону запроваджується електронна система обліку гуманітарної допомоги. Крім того, закон розширює перелік отримувачів гуманітарної допомоги.