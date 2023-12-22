ПриватБанк повернув державі 155 млрд грн докапіталізації

Державі вдалося повернути 155 млрд грн, витрачені на докапіталізацію ПриватБанку під час його націоналізації. На це знадобилося сім років. Про це сказав голова правління ПриватБанку Герхард Бьош на форумі NV, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Лише цього року ми можемо нарешті сказати, що відплатили ці 155 млрд, тож ми виконали і це завдання" , — сказав Бьош.

Відшкодувати гроші вдалося завдяки рекордним прибуткам у 2021 і 2023 роках.

"У Приваті справді в 2021 році був найбільший прибуток – 35 млрд. У 2023-му, хоча рік ще не закінчився, ми вже можемо сказати, що він буде майже удвічі більший. Якщо говорити про те, кому ми належимо, то все, що ми заробляємо, повертається нашому акціонеру, тобто українському народу" , – сказав Бьош.

Виплати від ПриватБанку становлять десятки мільярдів доларів, це значний внесок у державний бюджет, сказав банкір.