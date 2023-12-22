Німеччина не буде змушувати біженців повертатися до України – міністр

Проблеми України з мобілізацією для відбиття російського повномасштабного вторгнення не матимуть практичних наслідків для українців, які проживають у Німеччині. Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми не будемо змушувати людей проходити обов’язкову військову службу проти їхньої волі" , – сказав Бушман агентству dpa.

"Я не можу уявити, оскільки наша конституція передбачає, що жоден громадянин Німеччини не повинен служити в збройних силах проти його волі, що ми можемо змусити людей з інших країн робити це" , – додав він.

Зараз в Україні тривають дискусії про те, як збільшити чисельність армії, зокрема про можливість мобілізувати додатково від 450 до 500 тисяч осіб.

Напередодні німецькі видання Welt TV і Bild повідомили, пославшись на інтерв’ю міністра оборони Рустема Умєрова, про те, що Україна хоче наступного року призивати на військову службу чоловіків, які живуть за кордоном, зокрема в Німеччині.

Водночас у пресслужбі Міноборони пізніше уточнили, що міністр у цілому говорив про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. За даними МОУ, ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

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