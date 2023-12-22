До України приїхав новий міністр закордонних справ Польщі
До Києва приїхав новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він написав у соцмережі X (Twitter), повідомляє Ліга.net.
Рано-вранці 22 грудня дипломат опублікував фото з центру Києва в районі Михайлівського собору.
"Перший візит за кордон. Вже тут", — підписав знімок Сікорський.
Найімовірніше, він проведе переговори з представниками вищого українського керівництва.
Новий глава польського МЗС склав присягу 13 грудня як член уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, його привів до присяги президент Польщі Анджей Дуда.