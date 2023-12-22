До України приїхав новий міністр закордонних справ Польщі

До Києва приїхав новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це він написав у соцмережі X (Twitter), повідомляє Ліга.net.

Рано-вранці 22 грудня дипломат опублікував фото з центру Києва в районі Михайлівського собору.

"Перший візит за кордон. Вже тут" , — підписав знімок Сікорський.

Pierwsza wizyta zagraniczna; Już na miejscu. pic.twitter.com/59dE9n9XWp — Radosław Sikorski ???????????????? (@sikorskiradek) December 22, 2023

Найімовірніше, він проведе переговори з представниками вищого українського керівництва.

Новий глава польського МЗС склав присягу 13 грудня як член уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, його привів до присяги президент Польщі Анджей Дуда.