Президент Ізраїлю звинуватив ООН у нестачі гумдопомоги для Гази
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог звинуватив ООН у нестачі гуманітарної допомоги для жителів Гази, повідомляє Ділова столиця.
"На жаль, через повний провал ООН у роботі з іншими партнерами в регіоні, вони не змогли привезти понад 125 вантажівок (допомоги — ДС) на день", — сказав президент.
Ізраїльська сторона стверджує, що перевіряє сотні вантажівок на день на своїх контрольно-пропускних пунктах Керем Шалом і Ніцана — багато вантажівок згодом залишаються за межами Гази.
"Сьогодні можна надати Газі втричі більше гуманітарної допомоги, якби ООН - замість того, щоб весь день скаржитися - виконувала б свою роботу", — додав Герцог.