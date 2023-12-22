Безпілотники атакували нафтосховища у Брянській області РФ – Shot

У Росії заявили про атаку двома безпілотниками на резервуари з паливом на території логістичного центру у Брянській області. За їх словами, один з БПЛА ніс 22 кг вибухівки, повідомляє Новое время.

Як пише Telegram-канал Shot, атака на нафтосховище сталася о п’ятій годині ранку у четвер, 21 грудня. Уламки першого БПЛА начебто впали за 300 метрів від логістичного центру. Другий безпілотник, як зазначає Shot, знайшли за 500 метрів. При цьому росіяни запевняють, що дрон ніс кумулятивний заряд із 22-кілограмовою бойовою частиною.

За інформацією Telegram-каналу, обійшлося без постраждалих.

Про начебто "вдале знешкодження" безпілотників відзвітував й губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.