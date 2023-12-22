НБУ: Пік кредитних втрат українські банки вже пройшли

Банки України у 2023 році припинили формували резерви та збільшити прибуток. Це дозволило відновити втрачений капітал.﻿ Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Якщо говорити про якість кредитного портфелю і про втрати активів, то на сьогодняшній день ми бачимо, що пік кредитних втрат вже пройдено" , - сказала вона.

За її словами, в цьому році банки майже не формували резерви від кредитні втрати.

Водночас завдяки високому прибутку банки змогли відновити той капітал, який був втрачений через втрати активів.

"І на сьогодняшній день рівні адекватності капіталу в цілому по системі значно перевищують нормативні значення" , - зазначила заступниця голови НБУ.

Рожкова додалала, що підвищений податок на прибуток банків (25%) з наступного року буде впливати на рентабельність банківського сектору.