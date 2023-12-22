Столтенберг: РФ не зможе досягти мети у війні проти України

Росія не зможе досягти мети її війни і Кремль "втратив Україну назавжди". Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству dpa, повідомляє Ліга.net.

Попри всі військові зусилля Росії, їй уже не досягти цілей її війни проти України, вважає Столтенберг.

"Метою вторгнення, яке було розпочато за наказом Володимира Путіна, було не допустити зближення України з НАТО та Євросоюзом, але після майже двох років війни Україна ближча до НАТО та ЄС, ніж будь-коли" , – сказав він.

Він наголосив, що "Путін назавжди втратив Україну" і "це велика стратегічна поразка Росії".

Столтенберг нагадав про "гігантську ціну", яку Росія платить за ведення війни: вона вже втратила сотні літаків, тисячі танків і 300 000 солдатів убитими та пораненими, через війну в країні зросла інфляція і знизився рівень життя. Крім того, Росія зараз більш політично ізольована, ніж раніше.

Водночас, впевнений генсек НАТО, Україна все одно стане членом Альянсу.

Але він застеріг від надто оптимістичних очікувань і зазначив, що немає жодних ознак, що Путін змінить курс.

"Путін намагатиметься окупувати все нові території. Для НАТО та її членів це означає необхідність і надалі надавати рішучу підтримку Києву. Українці показали, що вони здатні захищатися та користуватися зброєю, яку отримують з Німеччини та багатьох інших країн" , – сказав Столте﻿нберг.

На думку генсека НАТО, союзникам України потрібно розв'язувати питання щодо розширення допомоги Україні.

"Загалом нам слід нарощувати виробництво, щоб ефективніше захищати Україну та самих себе. Вже зрозуміло, що плани ЄС поставити Україні до початку 2024 року 1 млн артилерійських снарядів провалено через те, що, як свідчать оцінки, не менше 40% виробленої продукції експортується до третіх країн. Питання в тому, чи дійсно необхідно експортувати так багато" , – сказав Столтенберг.

Генсек НАТО відмовився коментувати дискусії щодо необхідності мобілізації в Україні.