Умєров обговорив з главою майбутні зустрічі "Рамштайну"
Глава Міноборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном, повідомляє Укрінформ.
"Провів продуктивну щотижневу розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорив останні події у сфері безпеки, а також оновлення структури майбутніх Збройних сил України та можливості коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України", – зазначив він.
Речник Міноборони США Пет Райдер додав, що сторони також обговорили планування майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України.
"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", – зазначив він.