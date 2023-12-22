Президент підписав закон про страхування інвестицій від воєнних ризиків

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9105 щодо страхування інвестицій від воєнних ризиків. Документ опубліковано на сайті парламенту, повідомляє Ліга.Фінанси.

Закон дозволяє Експортно-кредитному агентству (ЕКА) страхувати інвестиції вітчизняного бізнесу від воєнних та політичних ризиків.

Українські інвестори не могли страхувати свої інвестиції в Україну від воєнних ризиків. Цей механізм був доступний лише для іноземців через їхні національні експортно-кредитні агенції.

Українське ЕКА могло підтримувати страхування та кредитування лише експортних контрактів. Закон знімає ці обмеження.

Закон передбачає, що страхування здійснюватиметься при спрямуванні інвестицій на створення об'єктів та інфраструктури, необхідної для розвитку переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Закон набирає чинності з 1 січня 2024 року.