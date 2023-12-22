В Україні майже 400 населених пунктів без світла через негоду – Міненерго

В Україні через негоду знеструмлені близько 400 населених пунктів у п’яти областях. Про це заявило Міністерство енергетики, повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням, найскладніша ситуація в Закарпатській області, де без світла залишився 271 населений пункт (64,3 тис. споживачів).

У Львівській області знеструмлені 70 населених пунктів (10,1 тисячі абонентів), в Івано-Франківській – 13 (4,1 тисячі абонентів), у Донецькій – 41 і в Харківській – вісім (376 абонентів).

Крім того, за даними відомства, через бойові дії найбільше знеструмлених абонентів на Донеччині – 120 населених пунктів. З цієї ж причини без світла залишаються деякі споживачі в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій і Чернігівській областях.

Також у міністерстві повідомили, що внаслідок обстрілів на підприємствах вугледобувного комплексу на Донеччині загинули двоє працівників, ще трьох поранено.

"Дві шахти знеструмлено, 32 людини виведено на поверхню. Також протягом минулої доби вкотре зазнали обстрілів ТЕС і місто-супутник на Донеччині. Без постраждалих" , – зауважили у відомстві.

Загалом, за даними міністерства, ситуація в енергосистемі – "стабільна і контрольована", і планових вимкнень світла не планують.

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