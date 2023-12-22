Європа вступає у "нову холодну війну" з РФ – Міноборони Фінляндії

Європейські лідери дедалі більше занепокоєні тим, що війна в Україні зайшла в глухий кут, а союзники відстають від російського виробництва зброї. Про це пише Politico, повідомляє Укрінформ.

"Росія має потенціал і можливість продовжувати цю війну роками. Багато хто перебільшує, (заявляючи – ред.) що Захід перемагає в цій війні, що Україна перемагає" , - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен під час візиту до Вашингтона цього тижня, де він підписав нову оборонну угоду зі США.

За словами Хеккянена, частково проблема зі збільшенням військового виробництва на Заході полягала в повільному визнанні того, що повномасштабне вторгнення Росії назавжди змінило політичний ландшафт Європи.

"Я думаю, що багато західних країн вважали, що це короткострокова проблема. Але зараз я думаю, що в США і в країнах НАТО майже всі знають, що це кінець останніх 30 років з моменту розпаду Радянського Союзу. Зараз ми входимо в якусь нову холодну війну" , - додав Хяккянен.

Цього місяця його уряд оголосив, що подвоює виробництво боєприпасів, зокрема, щоб надсилати значну їх частину в Україну. Окрім близько 25 мільйонів доларів стартового капіталу від уряду та багаторічних контрактів, які гарантують продовження робіт у найближчі роки, проєкт також фінансується за рахунок нових інвестицій від NAMMO, норвезької оборонної компанії з великою присутністю у Фінляндії. Зростання виробництва досягне свого піку до 2027 року. Державні та приватні інвестиції, а також довгострокові контракти на закупівлю в період з 2024 по 2030 рік становитимуть 1,3 мільярда доларів.

Хоча поле бою заморожене, в довгостроковій перспективі "Україна має хороші шанси на перемогу", тому що західні країни "мають більші економічні м'язи і можуть нарощувати свою оборонну промисловість до такого рівня, з яким Росія не зможе конкурувати".

"Ми можемо це зробити, і Україна може, але їй потрібні рішучі кроки з боку західних країн" , - додав Хеккянен.

Деякі європейські країни, такі як Німеччина, нещодавно збільшили військову допомогу Україні, а кілька британських і німецьких оборонних фірм підписали невеликі угоди про спільне виробництво з українськими компаніями для ремонту бронетехніки і створення нових артилерійських систем усередині України. Ці перші кроки на шляху до відновлення української оборонної промисловості є визнанням того, що війна триватиме.