ЗСУ сьогодні знищили три російські літаки – Повітряні сили
Українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34", – повідомив командувач.
Він додав, що таким чином, ЗСУ відповіли на послання від окупантів, які побажали українцям "здохнути".
"Ось вам наша відповідь! [...] Вечного полета "братья", – додав Олещук.