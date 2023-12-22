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ЗСУ сьогодні знищили три російські літаки – Повітряні сили

ЗСУ сьогодні знищили три російські літаки – Повітряні сили
Фото: Dmitry Chushkin

Українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34", – повідомив командувач.

Він додав, що таким чином, ЗСУ відповіли на послання від окупантів, які побажали українцям "здохнути".

"Ось вам наша відповідь! [...] Вечного полета "братья", – додав Олещук.

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