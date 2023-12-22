Україна та Молдова запроваджують спільний контроль на КПП

Україна та Молдова підписали протокол про спільний контроль на пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні. Про це заявили в Державній митній службі, повідомляє ЛігаБізнес.

Домовленості стосуються пунктів пропуску: "Мамалига – Крива", "Кельменці – Ларга", "Росошани – Бричень", "Рені – Джюрджюлешти", "Кучурган – Первомайськ", "Паланка – Маяки-Удобне".

Запровадження спільного контролю передбачає мінімізацію формальностей на кордоні, зокрема одночасне здійснення процедур українською та молдовською стороною під час однієї зупинки.

Це дозволить перевізникам швидше проходити контроль у пунктах пропуску і, як наслідок, призведе до зменшення черг на кордоні та прозорості контрольних процедур, пояснюють у Держмитниці.

У жовтні Україна розпочала переговори про експортний "зелений коридор" через Молдову до Румунії для збільшення агроекспорту.

Один з етапів створення "зеленого коридору" – спільний контроль на пунктах пропуску між Україною та Молдовою та скоординований контроль між Молдовою та Румунією.