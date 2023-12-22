Як "Укрпошта" та Meest будуть працювати на свята – графік
Поштові оператори "Укрпошта" та Meest оприлюднили графіки роботи на різдвяно-новорічні свята, повідомляє Економічна правда.
Так, відділення "Укрпошти" не працюватимуть лише 1 січня.
У період свят "Укрпошта" працюватиме за наступним графіком:
- 25 грудня (Різдво) – відділення працюють за своїми стандартними графіками,
- 31 грудня – відділення працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.
- 1 січня (Новий рік) – вихідний.
Графік роботи відділень Meest Пошта у Різдвяні та новорічні свята:
Власні відділення:
- 23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;
- 24 грудня – робочий день з 09:00-16:00;
- 25 грудня – робочий день з 10:00-16:00;
- 30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;
- 31 грудня – робочий день з 09:00-16:00;
- 1 січня 2024 року – вихідний;
- 2 січня – повний робочий день;
- 6 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.
Партнерські відділення Meest Пошта у святкові дні працюватимуть згідно з графіками локацій на яких вони розташовані.
Раніше "Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята. Напередодні святкування Нового року, 31 грудня, більшість відділень працюватиме за скороченим графіком - з 9:00 до 17:00. 1 січня "Нова пошта" зробила для своїх працівників – вихідним днем.