Як "Укрпошта" та Meest будуть працювати на свята – графік

Поштові оператори "Укрпошта" та Meest оприлюднили графіки роботи на різдвяно-новорічні свята, повідомляє Економічна правда.

Так, відділення "Укрпошти" не працюватимуть лише 1 січня.

У період свят "Укрпошта" працюватиме за наступним графіком:

25 грудня (Різдво) – відділення працюють за своїми стандартними графіками,

31 грудня – відділення працюють за своїм звичайним графіком, без скорочень.

1 січня (Новий рік) – вихідний.

Графік роботи відділень Meest Пошта у Різдвяні та новорічні свята:

Власні відділення:

23 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;

24 грудня – робочий день з 09:00-16:00;

25 грудня – робочий день з 10:00-16:00;

30 грудня – повний робочий день, згідно з графіком суботи;

31 грудня – робочий день з 09:00-16:00;

1 січня 2024 року – вихідний;

2 січня – повний робочий день;

6 січня – повний робочий день, згідно з графіком суботи.

Партнерські відділення Meest Пошта у святкові дні працюватимуть згідно з графіками локацій на яких вони розташовані.

Раніше "Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята.﻿﻿ Напередодні святкування Нового року, 31 грудня, більшість відділень працюватиме за скороченим графіком - з 9:00 до 17:00.﻿﻿ 1 січня "Нова пошта" зробила для своїх працівників – вихідним днем.