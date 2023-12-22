У Кремлі відмовилися коментувати причетність Патрушева до загибелі Пригожина

У Кремлі не підтвердили і не спростували версію про те, що вбити засновника групи бойовиків "Вагнер" Євгена Пригожина наказав секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, а Володимир Путін не заперечував проти такого плану. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

Пєсков вирішив утриматися від коментарів у зв'язку зі статтею WSJ на тему загибелі Пригожина, але натякнув, що це видання захоплюється "фантастикою".

"Ми бачили цей матеріал, але не хотіли б це коментувати. Навряд чи можна коментувати подібні матеріали. На жаль, WSJ любить займатися продукуванням pulp fiction (бульварне чтиво, - ред)", – сказав Пєсков.

Раніше видання The Wall Street Journal написало, що вбивство ватажка найманців "Вагнера" Євгена Пригожина в серпні було схвалено давнім союзником і довіреною особою Володимира Путіна Миколою Патрушевим, а сам Путін бачив план ліквідації і не заперечував.