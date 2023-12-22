Байден сьогодні планує посилити фінансові санкції за допомогу РФ

Президент США Джо Байден має намір сьогодні посилити санкції проти Росії. Вторинні санкції дозволять переслідувати фінансових посередників у країнах, які допомагають обходити санкції.﻿ Про це заявив високопосадовець адміністрації Байдена, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Байден має намір підписати новий указ, який посилить санкції США проти Росії, приділивши особливу увагу фінансовим посібникам у російській війні" , - сказав він.

За його словами, Кремль витратив чимало часу та ресурсів, спрямовуючи свої розвідувальні служби на пошук способів ухилення від санкцій та експортного контролю. Були створені посередники та підставні компанії, які використовували фінансових посередників, щоб обійти обмеження та отримати критично важливі компоненти для війни. Це такі товари, як напівпровідники, верстати, хімічні прекурсори, шарикопідшипники та оптичні системи.

За останній рік США та глобальна коаліція викрили та припинили мережі ухилення від санкцій, ввівши санкції або включивши до списку сотні підставних компаній, посередників та російських компаній, які роблять дії щодо переміщення таких деталей, повідомив представник.

"Цей інструмент буде першим, який дозволить нам використати вторинні санкції для переслідування фінансових установ" , - сказав він.

Представник адміністрації Байдена заявив, що протягом останніх двох років США говорили з країнами та банками про важливість забезпечення того, щоб вони не надавали матеріальної підтримки російській економіці.

"І з підписанням президентом указу у нас з'явився інструмент, який дає змогу притягнути їх до відповідальності" , - сказав він.