У МЗС відреагували на заяви Ердогана, що ЄС "буде гальмувати" вступ України

У МЗС України вважають, що негативні прогнози деяких лідерів щодо вступу України до ЄС мають внутрішньополітичний характер. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, коментуючи заяву Ердогана, що ЄС гальмуватиме вступ України та Молдови, повідомляє Укрінформ.

"Я б зараз не висловлювала скепсису попри те, що ми можемо чути різні меседжі і заяви, які, звісно, мають політичний характер, бо кожен лідер перебуває у своїй політичній парадигмі і дає відповідні сигнали. Але, оскільки ми вже маємо факти, коли Україна, попри весь скепсис, сигнали, і попередні позиції деяких країн, отримала можливість почати перемовини про вступ, я пропоную дивитися на ці конкретні результати", - сказала перша заступниця очільника МЗС.

Джапарова зазначила, що, на щастя, Європейський Союз сьогодні попри всі складнощі і наявні проблеми демонструє здатність консолідуватися.

"Я сподіваюсь, що при ухваленні будь-яких інших рішень буде повторено таку ж здатність консолідуватися, яку ми бачили 14-15 грудня під час Ради ЄС. Ми розуміємо, що є політичні кон’юнктурні речі, ми чуємо різні меседжі і сигнали. До них можна ставитися неоднозначно, але я вважаю, що тут треба міряти фактами. А фактом є те, що ми починаємо перемовини про вступ, у що мало хто вірив", - акцентувала вона.

Перша заступниця міністра зауважила, що тепер починається процес непростої роботи, бо є певні об’єктивні речі, зокрема, війна, яка проти нас ведеться, і подолання наслідків російської агресії.

"Мені здається, що вступ України до ЄС – це серйозний тестовий майданчик для самої європейської спільноти. Але головне – сьогодні переважна більшість європейських країн підтримують Україну на цьому шляху і абсолютно чітко усвідомлюють усі виклики, в яких ми живемо", - резюмувала Джапарова.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після повернення з Угорщини, де він зустрівся з прем'єром країни Віктором Орбаном, заявив, що Європейський Союз гальмуватиме вступ України та Молдови. Ердоган також назвав неправильним те, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає за дверима через політичні перешкоди.