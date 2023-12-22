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Коломойському зменшили заставу на 300 млн гривень

Коломойському зменшили заставу на 300 млн гривень
Фото: Facebook

Київський апеляційний суд ввечері 21 грудня зменшив розмір застави для заарештованого бізнесмена Ігоря Коломойського на 300 млн грн. Рішення оголосила голова колегії суддів Тетяна Кагановська.﻿, повідомляє ЛігаБізнес.

Термін тримання під вартою Коломойського залишається без змін – до 26 січня включно.

"Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26 січня 2024 року включно. Визначити Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу у розмірі 2,7 млрд грн", – йдеться в рішенні суду.

Як мінявся розмір застави для Коломойського:

↑ 2 вересня – 509 млн грн (Шевченківський суд)
﻿↑ 16 вересня – 3,9 млрд грн (Шевченківський суд)
﻿↓ 16 листопада – 3 млрд грн (КАС)
﻿↓ 21 грудня – 2,7 млрд грн (КАС)

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