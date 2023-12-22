Нацбанк виявив проблеми у п’яти банках: серед них державний

Проведена Національним банком України у 2023 році оцінка стійкості банків виявила проблеми у п’яти банків, три з яких мають ризики повністю втратити капітал. Вони зможуть поповнити капітал або вжити інші заходи до квітня 2026 року.﻿ Про це заявила директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Серед тих банків, які мають ризики втрати капіталу повністю, є в тому числі державний банк" , - сказала вона.

Дадашова повідомила, що НБУ після формального завершення оцінки оприлюднить звіт, де вкаже, про які банки йдеться.

За її словами, йдеться не про необхідність підвищення капіталу цих банків виключно шляхом докапіталізації.

"Для того, аби наблизитися до необхідних рівнів достатності капіталу, у банків буде строк фінальний у квітні 2026 року. Протягом цього строку банки можуть здійснити низку заходів. Традиційно це заходи із зниження ризиків. Це заходи також із природнього заробляння капіталу через прибутковість" , - сказала вона.

За її словами, усі великі банки зараз мають можливість генерувати прибутки.

"Тому ми не очікуємо, що за результатами оцінки стійкості ми будемо вимагати якоїсь прямої до капіталізації, в тому числі і державних банків" , - сказала вона.

Крім того, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомила, що два з цих п’яти банків на сьогодні вимоги фактично виконали, решті трьом банкам "потрібно буде сформувати плани докапіталізації, з якими вони працюватимуть протягом наступних років".

У НБУ відзначили, що цьогоріч оцінка стійкості проводилася для 20 банків лише за базовим, але консервативним сценарієм: припускалася реалізація кредитного ризику та зниження процентної маржі.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні працюють 63 банки, серед яких державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк.