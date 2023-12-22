Євросоюз надає Україні ще 500 електрогенераторів
Європейська комісія повідомила, що відправляє в Україну ще 500 електрогенераторів. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, повідомляє Європейська правда.
У комісії відзначили, що жорстокі атаки Росії зробили українську енергетичну інфраструктуру вразливою, тож в Україну відправляють ще 500 електрогенераторів.
Таким чином загальна кількість генераторів, надісланих Україні, зросте до понад 5500, "щоб забезпечити достатнє енергопостачання та підтримати роботу життєво важливих служб".
Генератори, отримані з аварійних резервів ЄС, розміщених у Польщі, варіюються від малих (12,5 кВА) до великих (1000 кВА), які здатні забезпечити енергією цілі лікарні у разі відключення електроенергії. Вартість 500 електрогенераторів, які передають в Україну, становить 16,5 мільйонів євро.