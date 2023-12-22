Ощадбанк продовжив дію всіх карток до квітня 2024

Державний Ощадбанк у зв’язку з воєнним станом продовжив термін дії платіжних карток до 31 березня 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Фінустанова продовжила дію всіх платіжних карток, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб.

"Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року. Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час" , – зазначили в Ощаді.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати. Зокрема, ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.