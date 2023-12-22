"Батьківщина" внесла постанову про скасування легалізації медичного канабісу

Народні депутати з партії "Батьківщина" внесли до Верховної Ради постанову про скасування рішення про прийняття в цілому законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Про це заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.

Фракція "Батьківщина" весь час виступала проти ухвалення цього законопроєкту. Тепер, щоб голові Ради його підписати, потрібно, щоб парламент перед цим провів голосування щодо постанови "Батьківщини".

"Відповідно, розблокувати його підписання зможе парламент тільки десь в середині січня наступного року. Ще потім час на підпис президента. А враховуючи, що закон набирає чинності лише через пів року, то десь запрацює він тоді десь у липні 2024-го" , - написав Железняк.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня прийняла у другому читанні законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.