Нідерланди почали підготовку передачі Україні перших F-16

Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших вісімнадцяти винищувачів F-16. Про це оголосили прем’єр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови, повідомляє Європейська правда.

Рютте сказав, що поінформував Зеленського про рішення уряду Нідерландів готувати до передачі Україні перші вісімнадцять винищувачів F-16.

????: I spoke with President @ZelenskyyUa again this morning. Naturally, we discussed the European Council’s important decision last week to launch accession negotiations with Ukraine. I’m impressed with Ukraine’s progress so far, and the Netherlands stands ready to help Ukraine as… — Mark Rutte (@MinPres) December 22, 2023

"Надання F-16 – один із найважливіших елементів домовленостей щодо військової підтримки України. Окрім дозволу на експорт, до самої передачі мають бути виконані ще кілька критеріїв, у тому числі щодо готовності відповідних фахівців та інфраструктури. Це рішення підтверджує, що Нідерланди не зменшували зобов’язання надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на триваючу російську агресію" , – повідомив Рютте.

Він додав, що вони обговорювали також рішення Євроради почати з Україною перемовини про вступ до ЄС.

"Я вражений вже здійсненим прогресом України. Нідерланди готові допомагати Україні продовжувати над втіленням реформ, необхідних для процесу вступу. Також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть максимум зусиль для того, щоб на саміті лідерів у лютому 2024 року досягли згоди щодо фінансової підтримки з боку ЄС" , – розповів Марк Рютте.

Зеленський розповів, що у розмові подякував Рютте за рішення щодо F-16 та активну підтримку у рішенні щодо відкриття переговорів.

За його словами, обговорювали також розвиток ситуації на фронті, ситуацію у Чорному морі та актуальні військові потреби сил оборони, зокрема в артилерії, безпілотних апаратах, системах ППО.

"Ми домовилися продовжувати роботу над гарантіями безпеки у продовження декларації G7 у Вільнюсі. Також ми обговорили наступну зустріч щодо "формули миру" , – додав Володимир Зеленський.