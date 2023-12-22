Ігнат про збиті Су-34: Одні з найновіших бортів на озброєнні РФ

Три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені сьогодні українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися у статистиці втрат РФ. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Блискуче в черговий раз спланована операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави... Цього разу відразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було. Су-34 давно не потрапляв у нашу з вами позитивну статистику" , - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни мають десятки таких літаків, вони продовжують їх виготовлювати. Це одні з найновіших бортів на озброєнні армії РФ. Саме з них окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами.

"Я думаю, що не менше 50 млн доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна, винищувачі - це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ" , - додав речник.

Нагадаємо, сьогодні командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив﻿, що захисники збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Це сталося опівдні.