Рада схвалила розірвання угоди про зону вільної торгівлі з Білоруссю

Верховна Рада схвалила законопроєкт про припинення дії угоди між урядами України і Білорусі про вільну торгівлю, повідомляє Ділова столиця.

Про це представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук повідомив у Telegram-каналі.

"Законопроектом пропонується у звʼязку з докорінною зміною обставин припинити дію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю" , — пише посадовець.

Зазначимо, що міжурядова угода про зону вільної торгівлі з Білоруссю була підписана 17 грудня 1992 року в Києві та ратифікованої Законом України від 19 березня 1999 року Nº531-XIV.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів передбачає, що підставою для припинення договору може бути докорінна зміна обставин.

21 грудня командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що ЗСУ вживають заходи з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень на кордоні з Білоруссю.