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Координаційний штаб: Україна повернула тіла ще 66 захисників

Координаційний штаб: Україна повернула тіла ще 66 захисників
Фото: Telegram

На підконтрольну уряду України територію 22 грудня повернули тіла 66 оборонців України, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих".

Вказується, що захід здійснили зусиллями співробітників у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.

Передісторія:

  • 29 серпня Україна повернула додому тіла 84 полеглих захисників.

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