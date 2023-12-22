Координаційний штаб: Україна повернула тіла ще 66 захисників
На підконтрольну уряду України територію 22 грудня повернули тіла 66 оборонців України, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих".
Вказується, що захід здійснили зусиллями співробітників у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.
Передісторія:
- 29 серпня Україна повернула додому тіла 84 полеглих захисників.