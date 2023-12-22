Українські безпілотники влучили у ціль на території Росії – джерело
Українські безпілотники, які 22 грудня атакували російські області, влучили у ціль, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив співрозмовник УП в розвідці.
Російська влада повідомляла, що нібито збивала безпілотники у Московській, Брянській та Калузькій областях.
Джерело УП запевнило, що "значна частина" безпілотників влучила у ціль, але наразі немає інформації, куди саме.
"Кремлівські рупори традиційно відрапортували "всі дрони збиті".
Натомість альтернативна інформація вказує, що в системі ППО РФ ще достатньо дірок аби "збиті дрони" досягали заданої цілі...
Значна частина долетіла за призначенням".