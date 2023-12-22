Окупанти за час великої війни катували 3800 цивільних – генпрокурор

Росія незаконно утримує тисячі українських громадян на окупованих територіях, багато хто з них зазнають тортур, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Росія незаконно утримує тисячі українських цивільних. Сьогодні, напередодні Різдва, часу надії та єдності, ми закликаємо світ пам'ятати про них і докласти всіх зусиль, аби звільнити їх і повернути на батьківщину. Кожен день у неволі – це ще один день катувань і насильства" , – написав Костін.

Він також повідомив, що станом на сьогодні офіційно відомо про 3800 цивільних, які зазнали тортур від рук окупантів, проте, підкреслив генпрокурор, повні цифри можуть бути значно вищими.

За даними Костіна, українські правоохоронці розслідують понад 1100 кримінальних проваджень за фактами тортур. Більш ніж 80 осіб повідомили про підозру, 18 із них уже засуджено.

"Ми маємо діяти невідкладно й рішуче, аби спільними зусиллями створити ефективний міжнародний механізм для звільнення незаконно утримуваних осіб та притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці злочини. Переконаний, що, коли світ об'єднується заради свободи та справедливості, навіть найстрашніші виклики можна подолати" , – пише генпрокурор.