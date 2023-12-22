У МЗС Польщі анонсували новий пакет допомоги для України

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що новий глава МЗС Радослав Сікорський готує та представить пакет допомоги Києву, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник польського МЗС Павел Вронський, пише його Twitter (Х).

"Радослав Сікорський чітко заявив: стратегічний інтерес Польщі полягає в тому, щоб Владімір Путін зазнав невдачі у своїх військових цілях в Україні і ми зробимо все, щоб це сталося. Міністр готує і представить пакет допомоги для України", – зазначив речник.

???? FM @sikorskiradek's message is clear: Poland's strategic interest is for Vladimir Putin to fail in its war aims in Ukraine ????????, and we will do everything to make this happen. The minister is preparing and will present an aid package for ????????.



| ???????? MFA spokesperson Paweł Wroński pic.twitter.com/Rkb4wDqpkp — Ministry of Foreign Affairs ???????? (@PolandMFA) December 22, 2023

Сікорський 22 грудня перебуває з візитом у Києві, що є його першим закордонним візитом на цій посаді.

Сікорський вже бував в Україні після початку повномасштабної війни, зокрема, коли привозив позашляховик, який придбав для потреб ЗСУ разом з дружиною.