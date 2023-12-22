Японія передасть США ракети для Patriot, які постачають Україні

Уряд Японії вирішив передати Сполученим Штатам ракети-перехоплювачі для ЗРК Patriot для поповнення американських запасів – у Білому домі привітали це рішення, повідомляє Європейська правда.

Про це у п'ятницю заявив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Це рішення сприятиме безпеці Японії, миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, гарантуючи, що Збройні сили США у тісній співпраці з Силами самооборони Японії продовжуватимуть підтримувати надійний потенціал стримування і реагування", – заявив Салліван.

Він додав, що президент Байден "високо цінує і підтримує провідну роль", яку відіграє Японія.

Уряд Японії у п'ятницю послабив суворі правила експорту оборонної продукції, що дозволить Японії здійснити свій перший експорт летальної військової техніки наступного року, повідомило видання The Japan Times.

Адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди пояснила, що передача оборонного обладнання стала важливим політичним інструментом як для "стримування односторонніх змін статус-кво силою, так і для створення бажаного безпекового середовища для Японії".

"Здійснюючи такі дії, ми хотіли б зробити свій внесок у захист вільного і відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, а також у досягнення миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", – сказав Кісіда журналістам у п'ятницю.

Ці зміни, рекомендовані минулого тижня групою законодавців, відбуваються в той час, коли Японія планує експортувати ракети до ЗРК Patriot до Сполучених Штатів на прохання Вашингтона, аби допомогти йому поповнити запаси зброї, виснажені військовою допомогою Україні.

Для цього Токіо вперше з 2014 року переглянув правила передачі оборонного обладнання і технологій, які були прийняті в 1976 році, дозволивши експорт готової оборонної продукції, в тому числі летальної, виробленої в Японії за іноземною ліцензією, до країн, які володіють патентами на це обладнання.

Попередні директиви дозволяли експорт до США лише ліцензійних компонентів, таких як деталі двигунів або обладнання для наведення ракет, а також дозволяли передачу нелетальних активів і технологій, розроблених на місцевому рівні, як, наприклад, у випадку з постачанням Японією патрульних кораблів і радарів раннього попередження Філіппінам.

Токіо чітко дав зрозуміти, що майбутня поставка ракет для Patriot призначена лише для поповнення американських запасів, а не для подальшої передачі третім країнам. Однак, згідно з переглянутими рамковими положеннями, ліцензійне військове обладнання також може бути передане третім країнам, якщо Токіо дасть на це згоду.

Це означає, наприклад, що Вашингтон потенційно може передавати ракети для Pariot японського виробництва або інше ліцензійне озброєння країнам Європи за умови, що країни-одержувачі офіційно не перебувають у стані війни.

Хоча це забороняє передачу ракет Україні, зміни, внесені Токіо, дадуть Вашингтону і Європі більшу гнучкість, коли справа доходить до посилення протиповітряної оборони Києва.

"Якщо Японія передасть свої ракети PAC-3 до США, а Вашингтон експортує (ракети), які вже має в наявності, до України, то це може опосередковано підтримати Київ, не впливаючи на можливості протиповітряної оборони США", – сказав Масаші Мурано, науковий співробітник кафедри Японії в американському Гудзонському інституті.

Він додав, що після експорту до Вашингтона внутрішнє виробництво ракет в Японії, швидше за все, буде швидко розширено, щоб заповнити прогалину.

Раніше Німеччина підтвердила, що передала Україні другий комплекс Patriot.