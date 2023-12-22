Російські війська на Донеччині вбили людину та поранили п'ятьох
Російські війська 22 грудня вбили одну цивільну людину в Донецькій області, ще п’ятеро поранені, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.
72-річний чоловік загинув від авіаудару в селі Катеринівка Краматорського району. Від артилерійських ударів у Кураховому та селі Антонівка Покровського району поранені 48 та 86-річні чоловіки.
"Ворог щодня завдає ударів по цивільній інфраструктурі на Донеччині. Вже другий день поспіль окупаційні війська продовжують обстрілювати м. Торецьк. Сьогодні о 13:10 армія росіян здійснила авіаобстріл житлових кварталів, ймовірно, з використанням КАБ-500.
Жінка 54 років та троє 60-річних містян, які перебували на вулиці, зазнали осколкових поранень. Серед постраждалих – подружня пара".