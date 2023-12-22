Генштаб: Росіяни наростили інтенсивність застосування авіації та FPV-дронів

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з покращенням погодних умов окупанти наростили інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу "FPV", повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 грудня.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 винищувача-бомбардувальника Су-34.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 2 пункти управління противника".

Протягом доби відбулось 60 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетного та 33 авіаційних удари, здійснив 23 обстріли з РСЗВ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи з лівобережжя Дніпра, здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.