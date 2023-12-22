Французькі сенатори закликали збільшити постачання зброї після візиту до України

Делегація Комітету Сенату Франції з питань закордонних справ, оборони та збройних сил після візиту до України та Польщі цього тижня закликала збільшити обсяг військової допомоги Києву, аби допомогти йому протистояти агресії Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні французького парламенту.

Делегація з чотирьох сенаторів на чолі з Седріком Перреном протягом 18-22 грудня відвідала Польщу та Україну.

У Києві вони, серед іншого, провели зустрічі з головою українського парламенту Русланом Стефанчуком і депутатами, міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови Офісу президента Ігорем Жовквою та головою Головного управління розвідки Кирилом Будановим.

У Польщі делегація провела переговори з профільними комітетами польського парламенту та радником з питань безпеки президента Анджея Дуди.

"Уся інформація, зібрана під час цієї місії, підтверджує, що існує нагальна потреба у збільшенні поставок в Україну боєприпасів та обладнання, які є вирішальними у цьому конфлікті (безпілотники, артилерія, засоби радіоелектронної боротьби)", – йдеться в повідомленні.

Голова делегації Седрік Перрен наголосив, що Франція повинна активніше діяти у питанні військової підтримки України, "особливо в питаннях постачання боєприпасів і промислового співробітництва між нашими країнами".

Очікується, що 17 січня парламент розгляне звіт комітету Сенату про візит делегації.

Напередодні, нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надавати подальшу підтримку Україні для того, аби вона могла вести мирні переговори з РФ "за найкращих можливих умов".