У Повітряних силах розповіли, як вдалося знищити три Су-34

У Повітряних силах пояснили, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 вдалося "підловити" на їхньому ризику ­– ворожі літаки намагались скинути керовані авіабомби на більшу глибину за лінію зіткнення, повідомляє Українська правда.

Про це розповi речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі "Армія TV".

"Блискавично і витончено. Як любить організовувати командувач (Повітряних сил). Не вперше уже. Так було на Брянському напрямку і на Одещині двічі, коли ворога застали зненацька.

Окупанти вже у своїх пабліках підтверджують, бажають їм (російським пілотам -ред.) "вечного полёта". Розповідають, що там навіть когось вдалося живим забрати з місця подій.

Ну, власне... Знахабніли, підійшли ближче, намагалися бити керованими авіабомбами на більшу глибину оборони наших військ. Ви знаєте, що КАБи масою 500 кг можуть летіти 20-25 кілометрів в глибину нашої оборони (загалом 70 км). Але коли хочеться і руки чешуться завдати удару, то, відповідно, треба підлетіти ближче. Ризикнули – невдало. Сподіваємося, таких ризиків росіяни будуть робити більше і ми будемо бачити більше збитих російських "Сушок"".

Що передувало:

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що опівдні 22 грудня українські захисники знищили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Південному напрямку.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що полювання за російськими винищувачами-бомбардувальниками Су-34, які створювали проблеми для Сил оборони на Південному напрямку, велося протягом довгого часу.