Уряд продовжив скасування ПДВ та мита на ввезення дронів до 2025 року

Ще на рік до 1 січня 2025 року продовжили звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба державної митної служби.

Зазначається, що до 1 січня 2025 року продовжено дію норми, згідно з якою звільняються від оподаткування ввізним митом і ПДВ наступні товари:

безпілотні літальні апарати;

оптичні приціли, коліматорні приціли (коліматори), приціли нічного бачення або тепловізійні приціли;

тепловізійні біноклі, монокуляри та бінокуляри, прилади нічного бачення (біноклі та монокуляри);

далекоміри, що використовуються в оборонних цілях;

переносні радіостанції;

портативні радіоелектронні засоби виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (антидронові рушниці);

"Зазначені товари можуть ввозитись на митну територію України юридичними та фізичними особами, а також пересилатися у міжнародних поштових та експрес-відправленнях без сплати митних платежів" , – йдеться в повідомленні.

Додається, що зміни внесені, згідно із Законами України від 21 листопада 2023 року No 3474-IX і No 3475-IX. Зміни до Податкового кодексу України щодо пільги з ПДВ набули чинності 08.12.2023. Закон України про внесення змін до Митного кодексу України, що продовжує пільгу з ввізного мита, вже підписаний Президентом України та набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо:

6 лютого 2023 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкти №8360 та №8361-д щодо звільнення від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення та рацій.