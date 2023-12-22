Генштаб Естонії: Росія може захопити Авдіївку, але це лише тактичний успіх

Керівник оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла вважає, що Росія наразі веде активні дії на фронті в Україні, але захоплення кількох населених пунктів не принесе їй успіху на оперативному рівні, повідомляє Європейська правда.

Слова Кундли цитує портал ERR.

Естонський полковник зазначив, що війська Росії продовжують наступ по всьому фронту в Україні, зокрема просунулися в селах поблизу міста Авдіївка на північ і південь від нього.

"Падіння Авдіївки можливе, але це залежить і від рішення України – чи продовжують вони опір, чи відступають. Місто ще не оточене. Якщо російським військам вдасться захопити місто, то це тактична перемога, яку добре презентувати громадськості, але вона не дає великого оперативного рівня успіху", – сказав він на брифінгу в п'ятницю в Міноборони Естонії.

Кундла зазначив, що найближчими тижнями російські війська також можуть захопити місто Мар'їнка, що на південь від Авдіївки. Але навряд чи варто очікувати, що найближчим часом РФ зможе зайняти більше території в Донецькій області.

За словами представника естонського Генштабу, в разі рішення залишити Авдіївку для збереження живої сили значних загроз для України немає, оскільки вона вже підготувала нові оборонні позиції на захід від міста.

"Загалом, війна на виснаження триває, Росія володіє ініціативою, і її підрозділи ціною великих втрат досягають тактичного успіху на деяких лініях фронту. Але це не призводить до оперативного успіху", – підсумував Кундла.

Раніше британська розвідка повідомляла, що протягом останніх тижнів Україна мобілізувала зусилля для покращення фортифікаційних споруд, оскільки переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.